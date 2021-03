Solidarietà anti-spreco: la Singapore Airlines dona mille paia di calzini alla Misericordia di Fiumicino

Fiumicino – Pensare al prossimo e donare, combattendo, allo stesso tempo, lo spreco. E’ proprio quello che ha fatto questa mattina, 18 marzo 2021, la Singapore Airlines donando circa mille paia di calzini alla Misericordia di Fiumicino.

Il gesto è stato ancora più significativo, se si pensa che quei calzini erano contenuti all’interno di alcuni kit da viaggio che la compagnia aerea dà in dotazione ai propri passeggeri, insieme al dentifricio ed altri prodotti non più utilizzabili e, quindi, destinati ad essere gettati via.

Con grande generosità la Singapore Airlines, per evitare lo spreco, ha deciso di regalare quei calzini a chi ne può avere veramente bisogno: i calzini donati verranno, infatti, smistati e distribuiti all’interno dei pacchi alimentari che i volontari della Misericordia consegneranno alle persone del territorio.

“Un gesto che ci ha toccato l’anima – dichiara Elisabetta Cortani, responsabile della Misericordia Fiumicino -. Ringraziamo di cuore tutta la compagnia della Singapore Airlines per la solidarietà dimostrata, perché, in fondo, sono proprio queste piccole azioni che fanno la differenza”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino