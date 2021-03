Terracina in Azione dice “No” alla privatizzazione del cimitero

Terracina – “Abbiamo saputo che l’Amministrazione Comunale sta lavorando per l’affidamento in concessione della gestione cimiteriale, cosiddetta projec financing”.

Terracina in Azione dice: “‘No’ alla privatizzazione della gestione cimiteriale”.

“Quali sono i motivi che – chiede Terracina in Azione – spingono l’amministrazione a una simile scelta?

Nessuno fa niente per niente, un privato investe solo per trarre un vantaggio, i profitti che gli investitori realizzeranno saranno tutti a carico dei cittadini, con notevoli aumenti, come ad esempio il costo dei loculi?

Inoltre, la privatizzazione costringerà a corrispondere l’Iva sui servizi cimiteriali, che attualmente i cittadini non pagano, essendo il servizio gestito dal Comune.

Quale potere di controllo avrà l’Amministrazione nei confronti della ditta affidataria? Quali Benefici avranno i cittadini di Terracina in questa gestione?

Chiediamo all’Amministrazione di rivedere questa decisione e di percorrere la strada amministrativa più giusta e di poter quindi gestire direttamente tali servizi, cosa che è sempre avvenuta dalla istituzione dei due cimiteri di Terracina ad oggi”.

Nel formulare una serie di quesiti con i quali chiede chiarimenti sulle scelte di governo Terracina in Azione evidenzia: “L’amministrazione Comunale di Terracina vuole mettere in atto un’operazione sproporzionata per i due Cimiteri Comunali, per la costruzione di nuovi loculi e la gestione dei servizi, di sicuro con dei prezzi esorbitanti.

Sono però tanti i punti poco chiari di questa vicenda che ci hanno portato a chiedere di rivedere tale iniziativa.

In questo caso però, data la sensibilità del tema e i soldi in gioco, le domande necessitano di una risposta immediata. I cittadini meritano chiarezza nella gestione delle risorse comunali, ogni dettaglio deve essere chiaro.

‘Giù le mani dal cimitero’. La privatizzazione è la dimostrazione dell’impotenza degli amministratori, incapaci di far fronte alle problematiche della città.

La vicenda della mancata consegna delle Cappelle Gentilizie è la prova palese che, ancora oggi, nonostante le diverse nostre denunce, le sessantuno Cappelle Gentilizie non vengono consegnate nonostante che molte famiglie di Terracina nello stesso anno di avvio della costruzione, il 2018, hanno versato quanto richiesto dall’Amministrazione Comunale, con la speranza di entrarne in possesso nello stesso anno, in quanto, ne era prevista la loro realizzazione entro novanta giorni.

L’idea di usare il privato per il problema cimitero dimostra ancora una volta, l’inesperienza dei nostri amministratori che, con ambizione, ha portato alla situazione attuale.

Purtroppo a pagare le conseguenze della loro inesperienza sono come sempre i cittadini che, tra l’altro, sono stati avvisati con un semplice comunicato stampa.

Azione si riserva di avviare una raccolta firme volta a contrastare il progetto di privatizzazione dei cimiteri”.

