X Municipio, Andrea Gasperini nominato assessore alla Transizione ecologica

Ostia – E’ Andrea Gasperini l’assessore alla Transizione ecologica del X Municipio. Gasperini, già presidente della consulta “Crescita culturale”, è dunque chiamato a seguire le orme del governo nazionale nell’ambito dell’innovazione tecnologica e della sostenibilità ambientale.

La nomina è arrivata nella mattinata di oggi, 18 marzo. “La nostra azione amministrativa è sempre stata innovativa e come da tradizione ha sempre guardato al futuro per questo ho deciso di istituire il nuovo Assessorato alla Transizione Ecologica“, ha scritto la presidente del Municipio X, Giuliana Di Pillo, su Facebook.

“Proprio sulla scia delle decisioni prese ai vari livelli, sia interni che esterni al Movimento 5 Stelle, ho altresì deciso di aprire al mondo civico e ambientalista nominando il presidente dell’Osservatorio Ambientale del nostro Municipio, Andrea Gasparini. È chiaro che il suo background e le capacità dimostrate sul campo sono per me elemento di garanzia“, ha aggiunto Di Pillo.

“Allo stesso tempo voglio salutare e ringraziare l’assessore Damiano Pichi per l’importante ruolo che ha svolto nel nostro territorio e augurargli il mio in bocca al lupo per il nuovo lavoro. Per il momento assumerò le sue deleghe. L’attività dei prossimi mesi sarà incentrata ad adeguare la struttura amministrativa e renderla allineata al nuovo Ministero, al nuovo Assessorato regionale e agli altri organismi che man mano si stanno costituendo”.

“Il mare, l’immenso patrimonio della nostra pineta e i beni culturali e sociali del nostro Municipio – prosegue – dovranno essere accompagnati nei prossimi anni da un piano che preveda una transizione energetica basata sulle rinnovabili, il sostegno all’agricoltura, alla pesca e all’economia circolare e il rafforzamento di una mobilità sostenibile a emissioni zero e soprattutto il nostro impegno ci vedrà sempre e comunque in prima linea sulla conservazione della biodiversità. Oggi stiamo consolidando e rafforzando le idee che fin qui abbiamo già portato avanti. Ci aspetta un futuro sostenibile“, conclude la Presidente.

Bozzi (Sogno Comune): “La Di Pillo avrebbe dovuto assegnare la delega al Commercio ad altri”

“In un momento economico così drammatico del territorio per la fase pandemica, bene avrebbe fatto la Di Pillo ad assegnare la delega al Commercio ad altri e non a tenerla per sé, dopo l’abbandono di Pichi che salutiamo e a cui auguriamo buona fortuna. Ma la Presidente ha preferito nominare un nuovo Assessore alla Transizione ecologica, quando già esiste un Assessore all’Ambiente”. Così, in una nota, Andrea Bozzi, capogruppo di Sogno Comune in X Municipio.

“Pur rispettando Andrea Gasperini, consulte e osservatori dovrebbero essere luoghi apartitici e trasversali a disposizione dei cittadini – attacca -. Ci sarebbe da piangere, ma forse è meglio farsi una risata prima dei titoli di coda”, conclude Bozzi.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio