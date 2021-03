America’s Cup, nella prossima edizione Ineos sfiderà New Zealand

Auckland – Il Team New Zealand ha confermato che il team britannico Ineos Team UK, guidato dalla leggenda della vela Ben Ainslie, sarà lo sfidante ufficiale del Team New Zealand per la prossima edizione della Coppa America.

Come nell’edizione appena terminata, si utilizzeranno i monoscafi AC75 di 75 piedi (23 metri), che hanno fatto il loro debutto ad Auckland.

La sfidante dell’edizione vinta questa settimana dal Team New Zeland è stata l’italiana Luna Rossa, battuta sette regate a tre.

Sebbene altre squadre possano partecipare alle regate, lo sfidante nominato dal vincitore partecipa allo sviluppo delle regole e delle condizioni degli eventi futuri insieme al detentore della Coppa, la famosa brocca d’argento. Ineos Team UK è stato eliminato nella fase finale di qualificazione contro Luna Rossa (7-1). (Ansa-Afp).

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport