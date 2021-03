Atp 500 Dubai, Sinner sconfitto due volte. Ora giocherà a Miami

Dubai – Sembrava essere il suo torneo quello dell’Atp 500 Dubai, ma Jannik ha mancato le attese. Sinner è stato sconfitto per due volte. Non solo ai quarti di finale della competizione, per mano e racchetta di Huber Hurkacz con risultato finale di 2 a 0, ma è uscito sconfitto anche nel doppio, giocato nella serata di ieri in Qatar.

Il tennista azzurro giocherà adesso sui campi di Miami.

