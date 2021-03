Gaeta – Sono iniziati in Piazza XIX maggio i lavori propedeutici la bitumazione delle strade comunali e loro pertinenze che prenderanno il via nei prossimi giorni. Intanto, se in città proseguono speditamente le grandi opere e lavori pubblici attesi da anni, nuovo impulso è dato agli interventi di manutenzione ordinaria su tutto il territorio comunale.

“In vista dei lavori di fresatura e bitumazione di Piazza XIX maggio – spiega l’Assessore ai lavori pubblici Angelo Magliozzi – abbiamo provveduto a ripristinare i bordi dissestati dei marciapiedi con un livellamento del piano. Si è quindi intervenuti riposizionando i basoli allineandoli con il ciglio del marciapiedi per poi proseguire con il rifacimento dell’asfalto di Piazza XIX maggio e la manutenzione dell’area pedonale adiacente. Un progetto più ampio finalizzato alla messa in sicurezza delle strade, viali e piazze di Gaeta con l’intento di impreziosire ancora di più il decoro urbano”.

“Proseguiamo – aggiunge l’Assessore alla manutenzione Gianna Conte – una più ampia attività di manutenzione di tutto il territorio comunale iniziata lunedì scorso con il rifacimento dell’asfalto del Lungomare Caboto. In Piazza XIX maggio, si interviene invece, per ristabilire livelli di sicurezza.

I lavori in corso – precisa Conte – rientrano tra le attività previste dall’accordo quadro e riguardano esclusivamente le sedi stradali e marciapiedi. Per le piccole manutenzioni, invece, vengono impiegate le maestranze comunali con interventi appropriati ed efficaci”.

