Impresa Lukas Hofer nella sprint: primo tra i grandi

A distanza di oltre sette anni dal primo successo individuale della carriera ottenuto nella sprint di Anterselva in coabitazione con Simon Schempp, Lukas Hofer coglie un’altra straordinaria vittoria nella sprint maschile di Oestersund che ha aperto la tappa finale di Coppa del Mondo.

E lo fa in una giornata di straordinaria vena sia al poligono di tiro dove è stato impeccabile, sia sugli sci stretti, con un ritmo eccellente grazie al quale ha tenuto a bada un altrettanto positivo Sebastian Samuelsson, alla fine staccato di 4″, mentre al terzo posto si è piazzato Tarjei Boe a 14″4.

Per comprendere la portata dell’impresa realizzata da Hofer, si tenga conto che i due contendenti per la classifica generale Johannes Boe e Stura Laegreid sono stati relegati rispettivamente al settimo e sesto posto, a oltre 30″ dal vincitore, mentre i francesi Sebastien Desthieux e Quentin Fillon Maillet si sono classificati quarto e quinto. Discreta anche la prestazione di Dominik Windisch, ventisettesimo con un errore commesso al primo colpo a terra, Thomas Bormolini si è piazzato 46simo con due errori, Tommaso Giacomel 55simo con tre errori e Didier Bionaz 82simo con tre errori.

La classifica generale vede Johannes Boe (re anche della classifica sprint di specialità) salire a 1016 punti contro i 1001 di Laegreid, Hofer consolida l’ottava posizione con 723 punti. Sabato 20 marzo è in programma alle ore 15.15.

“E’ stata una vittoria un po’ inaspettata – ha dichiarato -, dopo avere visto la gara femminile avevo capito che sarebbe stata una gara molto veloce, dove occorreva lavorare pulito al poligono. Alla fine sono riuscito a fare una gran bella gara, nonostante fossi un po’ bloccato sugli sci al primo giro. Dopo il poligono a terra ho sentito le gambe girare molto meglio e mettere in pista ciò di cui sono capace. E’ la mia seconda vittoria della carriera, sono passati sette anni dalla prima volta ma in tutto questo ho sempre lavorato per migliorare e arrivare al punto in cui sono adesso, credo di avere realizzato la prestazione più performante della mia carriera”.

Ordine d’arrivo sprint maschile Oestersund (Sve)

Lukas Hofer (Ita) 0 22’27″1 Sebastian Samuelsson (Sve) 0 +4″0 Tarjei Boe (Nor) 0 +14″4

