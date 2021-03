La regina “è triste”: a Buckingham Palace scatta l’inchiesta sulle accuse di razzismo

Londra – La regina Elisabetta è “triste, non arrabbiata” dopo l’intervista di Harry e Meghan con Oprah Winfrey. La coppia, la scorsa settimana, ha descritto i rapporti deteriorati con la Royal Family descrivendo anche atteggiamenti associabili al razzismo. Elisabetta, riferisce The Sun, ha ordinato un’inchiesta interna per verificare in particolare se qualcuno, all’interno della famiglia reale, abbia effettivamente mostrato preoccupazione per il colore della pelle dei figli di Harry e Meghan prima della nascita del primo figlio della coppia.

La regina “non è arrabbiata, è solo triste. Si sono sempre preoccupati per Harry, la regina è sempre molto protettiva nei suoi confronti. Hanno sempre cercato di sostenerlo quando Meghan è entrata in scena”, le parole di un insider al tabloid. “Da quando è arrivata Meghan, lui è sembrato felicissimo e tutti si sono tranquillizzati”. L’intervista ha creato scompiglio a Buckingham Palace. Harry ha avuto contatti con il padre Carlo e con il fratello William. In particolare, il colloquio tra i due fratelli non sembra aver prodotto effetti positivi. (fonte Adnkronos)