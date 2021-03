L’Etna ancora in eruzione: boati e fontane di lava e cenere

Catania – Etna ancora in eruzione, con l’evento anticipato da violenti boati. Fontana di lava e cenere dal cratere Sud-Est del vulcano dove oggi è in corso il 15esimo evento parossistico dal 16 febbraio scorso. Dal cratere si osserva quindi l’emissione di cenere lavica che il modello previsionale realizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia-Osservatorio etneo indica venga sospinta dai venti in direzione Est-Nord-Est.

I boati che hanno preceduto l’evento hanno fatto vibrare finestre e porte dei paesi alle pendici del vulcano, con un aumento dei valori dell’ampiezza del tremore e una crescente attività stromboliana. Continua l’aumento del tremore dei condotti magmatici ‘interni’ che ha raggiunto il secondo livello di allarme. La nuova fase eruttiva del vulcano attivo più alto d’Europa non impatta con l’attività dell’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania, che continua ad essere operativo. (fonte Adnkronos, foto Adnkronos)