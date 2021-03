Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. L’aria fredda che affluisce dal Nord Europa verso il Mediterraneo punterà oltre nel prossimo weekend e raggiungerà anche il Nord Africa, generando un vortice di bassa pressione che sul finire della settimana si metterà in moto verso l’Italia meridionale. Tra sabato e domenica il vortice in questione si avvicinerà al Sud Italia, pilotando una serie di fronti che investiranno le regioni centrali e soprattutto meridionali con condizioni di maltempo a tratti anche intenso, e ancora nevicate fino a quote collinari sull’Appennino. Tempo più soleggiato invece al Nord e sul medio-alto Tirreno, dove il clima risulterà però piuttosto freddo.

METEO VENERDÌ 19 MARZO. Addensamenti al Nordovest e a ridosso dei settori alpini con qualche fenomeno al mattino sulle Alpi piemontesi occidentali, al pomeriggio su quelle centro-orientali, a carattere nevoso dai 600m; qualche schiarita in più sulla Val Padana. Instabile in Sardegna con rovesci intermittenti e neve dagli 800m, mentre sul Centro-Sud peninsulare si avranno condizioni di instabilità crescente nel corso della giornata con fenomeni più frequenti dal pomeriggio su basso Lazio, basso Abruzzo, Campania, Molise, entro fine giornata anche su alta Calabria, Lucania, Salento ed ovest Sicilia, localmente intenso sui versanti tirrenici. Qualche fenomeno atteso in giornata anche su Romagna, Marche, Appennino emiliano-toscano e Appennino umbro, con neve dai 700/900m. Temperature stabili o in locale lieve calo. Venti deboli o moderati orientali sull’Adriatico, moderati o tesi orientali sui bacini occidentali e sullo Ionio, ad eccezione del Canale di Sardegna e del basso Tirreno dove proverranno da occidente.

METEO SABATO 20 MARZO. Sarà una giornata instabile al Centro-Sud e Sardegna con piogge e neve dai 500/800m, anche se con il passare delle ore si andrà verso un’attenuazione dei fenomeni sulle regioni più meridionali. Maggiori schiarite al Nord e sul medio-alto Tirreno, salvo qualche pioggia che entro sera raggiungerà il Lazio. Da segnalare anche un po’ di variabilità su basso Piemonte e Romagna con qualche pioggia o debole nevicata da quote collinari.

METEO DOMENICA 21 MARZO. Maltempo al Sud con piogge e rovesci anche intensi sulle regioni peninsulari, al mattino anche sulla Sicilia centro-orientale, dove però si andrà verso un’attenuazione dei fenomeni tra il pomeriggio e la sera. Condizioni a tratti instabili anche sulle regioni centrali e Sardegna con qualche pioggia più frequente nella prima parte della giornata su Lazio e adriatiche, asciutto con maggiori schiarite in Toscana. Limite neve sui 300/500m sull’Appennino settentrionale, 400/600m sul quello centro-meridionale, ma fino a 1200/1300m in Calabria. Più soleggiato al Nord, salvo addensamenti in arrivo sulle Alpi confinali. Clima freddo al Centro e soprattutto al Nord, specie sulle Alpi, con minime anche fino a -15°C a 1500m. Venti forti settentrionali, da sud sullo Ionio.

Evoluzione meteo Lazio

VENERDI’: aria fredda di estrazione artica affluisce da Nordest, sollecitando la formazione di una bassa pressione sul Tirreno. Essa sarà responsabile di un generale aumento delle nubi sulle regioni centrali tirreniche, ma con precipitazioni più probabili su medio-basso Lazio dal pomeriggio ed in serata; fenomeni solo occasionali su Toscana (localmente interna ed appenninica nel pomeriggio) e Umbria (localmente orientale). Temperature in calo, sotto le medie del periodo, con fiocchi di neve fin verso i 500-700m a fine giornata. Venti fino a moderati tra Est e Nordest, a tratti forti sul Pontino, Amiatino, coste e crinali. Mare mosso al largo, poco mosso sottocosta.

SABATO: aria decisamente fredda per la stagione, di diretta estrazione artica, affluisce sull’Italia interagendo con una bassa pressione sui mari meridionali. Nubi diffuse nel Lazio con precipitazioni dal pomeriggio a partire dai settori interni ed appenninici, in estensione alle aree occidentali e costiere centro-meridionali entro sera. Maggiore variabilità con nubi talvolta irregolari su Toscana e Umbria con possibili precipitazioni sparse non escluse nel corso del pomeriggio e di nuovo in serata sul comparto centro-orientale dell’Umbria e sulla Toscana orientale (Appennino Emiliano, Casentino ed alto aretino). Precipitazioni nevose anche sotto i 1000m, con quota neve in forte calo serale alla bassa collina o pianura sull”Umbria orientale appenninica, a partire dai 200-500m sulla Toscana orientale, dai 550-700m sul reatino . Clima freddo anche di giorno per il periodo.

DOMENICA: giornata fredda e nel complesso variabile sulle regioni del medio Tirreno, nubi sparse con schiarite via via più ampie sulla Toscana, mentre avremo maggiore variabilità con residua locale instabilità su Umbria e Lazio. In particolare residue precipitazioni nella notte su parte del Lazio e Umbria centro-orientale. Fenomeni locali e sparsi a metà giornata su basso Lazio, Appennino laziale e Umbria orientale. Quota neve a partire dai 100-400m nella notte sull’Umbria, mentre nel pomeriggio in rialzo a 500-700m. Nel Lazio quote neve comprese fra 700-1000m, localmente più basse a quote di collina su alto Lazio e reatino. Venti da nordest, sino a moderati con ulteriori rinforzi su crinali, coste, Amiatino e alto Lazio. Mare molto mosso.

Commento del previsore Lazio

Fase fredda sull’Italia per correnti artiche che seguiteranno ad affluire con apice nel weekend. Fino a giovedì avremo così della variabilità tra Toscana, Umbria e Lazio con qualche rovescio o breve temporale tra le ore pomeridiane e serali, nevoso anche sotto i 1000m; gelate tardive fin sulle pianure interne nottetempo e all’alba. Tra venerdì e sabato una depressione sul Tirreno piloterà un fronte responsabile di precipitazioni soprattutto sui settori laziali, meno coinvolte Umbria e Toscana pur con molte nubi e qualche precipitazione. In questa fase fiocchi a tratti fin verso i 500-700m, anche più in basso sui settori a confine con l’Emilia durante le ore più fredde.

Fonte: 3B Meteo