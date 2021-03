Minturno, abbandona rifiuti speciali su un terreno: denunciato un carrozziere

Minturno – I Carabinieri della stazione di Scauri, nel pomeriggio del 17 marzo scorso, a conclusione di una specifica attività di indagine, hanno deferito all’autorità giudiziaria per il reato di smaltimento abusivo di rifiuti speciali un 24enne titolare di un’autocarrozzeria, ritenuto responsabile di aver smaltito ingenti quantità di rifiuti speciali, tra cui parti di carrozzeria di automobili abbandonandoli su un terreno.

L’appezzamento di terreno è stato sottoposto a sequestro in attesa di ulteriori accertamenti da parte dell’ Agenzia regionale protezione ambientale, l’Arpa Lazio.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Minturno

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Minturno