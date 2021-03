Ostia, tenta di rubare un’auto ma viene beccato… dai carabinieri: arrestato

Ostia – Transitando in via Mar Rosso, a Ostia, i carabinieri hanno notato degli strani movimenti all’interno di un’autovettura in sosta e sono rapidamente intervenuti sorprendendo un uomo che, chino all’interno dell’abitacolo, dopo averne manomesso i fili dell’accensione, stava tentando di avviare il mezzo.

Il ladro è stato immobilizzato e accompagnato presso la stazione. L’uomo, un 41enne già gravato da precedenti, ha fornito ai carabinieri anche delle false generalità, che sono tuttavia state scoperte al termine delle operazioni per la sua identificazione. È così finito in manette ed è stato ristretto nelle camere di sicurezza della caserma, in attesa dell’udienza di convalida.

I carabinieri di Ostia hanno anche eseguito numerose verifiche negli esercizi commerciali della zona dove, in alcuni casi, sono state rilevate gravi carenze igieniche e strutturali, nonché violazioni inerenti alle misure di contenimento dell’attuale emergenza epidemiologica. Complessivamente sono state elevate sanzioni per oltre 4mila euro.

