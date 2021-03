Regione Lazio – E’ stata pubblicata la graduatoria dei progetti di educazione ambientale, volti alla diffusione e promozione dei temi dei Contratti di Fiume, finanziati dalla Regione Lazio, Ufficio di Scopo Piccoli Comuni e Contratti di Fiume tramite LazioCrea.

“Ancora una volta il numero altissimo delle domande, dimostra un interesse significativo di Istituzioni e realtà sociali del territorio, – ha dichiarato Cristiana Avenali, responsabile Contratti di Fiume della Regione Lazio. per il lavoro che stiamo facendo e ci fa capire quanto sia giusta la direzione nella quale stiamo andando, che punta sulla coerenza delle politiche, sul coinvolgimento delle comunità, e tutto all’insegna della sostenibilità ambientale e sociale.

Ci siamo rivolti ai giovani, alle bambine e ai bambini, alle ragazze ed ai ragazzi, alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, presenti sul territorio regionale, con un quantitativo di risorse impegnate pari a circa 162mila euro che permetteranno il finanziamento di 17 progetti sui 96 presentati. Un coinvolgimento di circa 5mila bambine e bambini, ragazze e ragazzi, che potranno sviluppare un vero processo di Contratto di Fiume, di Lago, di Costa, di Foce (e di Falda) lavorando sulle diverse fasi: scoperta/conoscenza, visioning, azioni e responsabilità.

Siamo convinti infatti che il coinvolgimento dei giovani nella conoscenza del proprio territorio, nel lavoro di visione strategica e nel programmare azioni concrete sia fondamentale per creare comunità più consapevoli, responsabili e pronte a impegnarsi in prima persona, e nel momento che stiamo vivendo tutto ciò assume un valore ancora più significativo”.

“I progetti – ha concluso Avenali – potranno essere realizzati entro il 30 aprile 2022, e vista anche l’ottima qualità delle proposte ricevute ci siamo già attivati per un ampliamento della graduatoria di quelli che riceveranno il finanziamento. I contratti di Fiume oltre ad essere strumento innovativo ed entusiasmante di partecipazione, assumono sempre più anche un ruolo prezioso di messa in campo di azioni concrete”.

