Ritrovamento di un muro romano nelle vicinanze della Villa Imperiale di Anzio

Anzio – Ad Anzio, nei giorni scorsi, in seguito al ritrovamento di un muro perimetrale romano, probabilmente appartenente ai sottoservizi della Villa Imperiale di Nerone, sono stati interrotti i lavori, eseguiti dalla società Acqualatina, propedeutici all’intervento di restyling della Riviera Mallozzi.

Sul posto, in via Furio Anziate, insieme al personale del Comune di Anzio, prontamente attivato dal Sindaco, Candido De Angelis, è immediatamente intervenuta la Soprintendenza Archeologica che, in seguito alla verifica del ritrovamento e dopo aver coordinato l’intervento di messa in sicurezza e conservazione del muro nel sottosuolo, ha dato mandato di chiudere lo scavo e di proseguire i lavori con nuove coordinate.

L’Amministrazione De Angelis, da sempre particolarmente attiva sul versante storico ed archeologico cittadino, nonostante la pandemia, sta programmando tutta una serie di opere ed eventi culturali di rilevanza internazionale che, restrizioni permettendo, saranno programmati nel corso del 2022.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Anzio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Anzio