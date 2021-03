Roma – Da Pescara a Roma per festeggiare il compleanno di uno di loro. Non curanti delle vigenti normative anti-Covid, quattro ragazzi, per festeggiare il compleanno di uno di loro, hanno affittato un appartamento nella capitale, presso un B&B.

I forti schiamazzi e la musica ad alto volume però hanno fatto scattare la chiamata al 112 Nue. Gli agenti della Polizia di Stato del I° Distretto della Polizia di Stato Trevi Campo Marzio, diretto da Fabio Abis, giunti poco dopo nel luogo indicato, hanno appurato la veridicità della segnalazione e, non riuscendo a farsi aprire la porta della struttura, si sono accorti che gli occupanti stavano scappando lanciandosi dalla finestra posta al primo piano dello stabile.

Dopo un breve inseguimento però, i quattro fuggitivi sono stati bloccati malgrado le loro intemperanze ed il loro atteggiamento aggressivo al fine di sfuggire al controllo ed alla identificazione. Ulteriori accertamenti presso l’appartamento affittato hanno permesso di rinvenire, oltre a bevande alcoliche, anche della sostanza stupefacente e di identificare altri due giovani.

Negli uffici del I° Distretto, ultimati gli accertamenti, per i quattro “fuggitivi” è scattata la denuncia in stato di libertà e per tutti la conseguente sanzione amministrativa per la violazione alle norme di contenimento della pandemia Covid-19.

