Anzio – Via del Cinema, le aree esterne delle Stazioni di Padiglione e Lavinio, Via Goldoni, Via Dante, Via Verga, il quartiere di Padiglione, la Via Nettunense ed il piazzale del retroporto.

Ad Anzio, su indirizzo del Sindaco, Candido De Angelis, è in corso la bonifica straordinaria del territorio, coordinata dall’Ufficio Comunale all’Ambiente, con camion, mezzi meccanici ed operatori ecologici che, nonostante l’emergenza sanitaria in corso, sono impegnati sul territorio per riportare ordine e decoro urbano nelle aree che continuano ad essere oggetto dello smaltimento illecito dei rifiuti e degli ingombranti.

“Nonostante il covid, che purtroppo ha colpito anche gli operatori ecologici, ai quali estendo il ringraziamento della Città di Anzio per l’impegno profuso sul territorio, – afferma il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis – abbiamo mantenuto attivi i centri Usa e Getta per il conferimento gratuito degli ingombranti e del verde, il servizio di raccolta a domicilio delle potature, senza interrompere o contingentare la raccolta porta a porta dei rifiuti differenziati.

Nonostante tutto questo, diversi vandali, rispetto ai quali invito la Polizia Locale e le Forze dell’Ordine ad applicare il massimo delle sanzioni previste, continuano imperterriti a deturpare il territorio ed a prendersi gioco dei cittadini che rispettano le regole del vivere civile. Tolleranza zero verso questi incivili!”.

