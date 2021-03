Coronavirus a Fiumicino, contagi in aumento: il bollettino del 20 marzo

Fiumicino – “Continua a salire il numero di positivi nel nostro territorio. Oggi, secondo i dati forniti dalla Asl Roma 3, i contagiati da coronavirus sono 281, 9 in più dall’ultima comunicazione“. Lo fa sapere il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Sono 135 le donne positive – prosegue – e 146 gli uomini, l’età media è di 41 anni e il rapporto con la popolazione pari a 0.34. Le località più colpite restano Isola sacra e Fiumicino (62% dei casi totali), Maccarese e Aranova (entrambe al 6%)”.

“Preoccupa – conclude Montino – che questi numeri invece di scendere continuino a salire, pur trovandosi il Lazio in zona rossa. Invito la cittadinanza a seguire scrupolosamente tutte le indicazioni sanitarie per prevenire i contagi e a rispettare i divieti imposti in questo periodo. Solo così, insieme alla prosecuzione della campagna vaccinale, potremo sperare di uscirne”.

