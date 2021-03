Latina – Torna, dopo la pausa forzata del 2020, il Concorso Nazionale di Esecuzione Musicale “Città di Latina” giunto quest’anno alla 5ª edizione. Iscrizioni aperte fino a Sabato 15 Maggio. Il concorso, che ospita diverse sezioni musicali è ideato, organizzato e gestito dall’Associazione di Promozione Sociale “I Giovani Filarmonici Pontini” vede i patrocini del Comune della Provincia di Latina e della Regione Lazio.

Ogni sezione del concorso, riservato a bambini, ragazzi e adulti, è divisa in diverse categorie e per fasce di età. I primi premi assoluti, di ogni categoria, oltre ai consueti diplomi e riconoscimenti, avranno la possibilità di esibirsi nell’ambito della Rassegna “Musica tra le perle pontine”, anche come solisti.

Prevista inoltre l’assegnazione di diversi premi speciali:

– Premio Speciale “Ugo Scipione”al Migliore Flautista di tutte le categorie

– Premio Speciale “Lorenzo Baratta” alla Migliore Band di musica Pop/Rock

– Premio speciale “Gianni Proietti” al miglior violoncellista

– Premio Speciale “Andrea Di Gioia” alla miglior formazione cameristica con Flauto della scuola secondaria di Primo Grado e/o Liceo Musicale

– Premio Speciale al Miglior Coro o Insieme Strumentale della Scuola dell’Infanzia o Primaria

– Premio Speciale alla Migliore Orchestra della Scuola Secondaria di Primo Grado

– Premio Speciale alla Migliore Formazione Cameristica dei Licei Musicali.

Le sezioni ammesse a partecipare al concorso sono: Pianoforte – Percussioni – Chitarra –Archi – Fiati – Fisarmonica – Canto – Musica Jazz- Musica Folk – Musica Pop/Roc – Musica d’insieme – Mandolino – Cori – Cori Gospel – Orchestra.

I concorrenti dovranno inviare un unico file video senza interruzioni, (realizzato con Smartphone, Iphone, Tablet o qualsiasi altro supporto per registrare) che dovrà essere registrato dal vivo e non dovrà essere modificato con programmi di audio/video editing. Il video dovrà inquadrare esecutore, mani e strumento e non dovrà superare i minuti previsti dal regolamento.

Le selezioni si svolgeranno dal 30 Maggio al 1 Giugno. Il 2 Giugno, giornata conclusiva del Concorso le premiazioni verranno pubblicate con le migliori esibizioni, scelte dalla Commissione Esaminatrice, sul sito https://concorso.giovanifilarmonicipontini.com.

Tutte le info sul sito www.giovanifilarmonicipontini.com, ricordate però, c’è tempo solo fino a Sabato 15 Maggio.