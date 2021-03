Primo weekend in zona rossa: controlli rafforzati da Ostia a Maccarese

Controlli rafforzati sul litorale romano, dove peraltro da metà mattinata spiccano sole e cielo azzurro, nel primo weekend di zona rossa. Un dispositivo interforze è impiegato sulla costa da Ostia sino a Fregene e Maccarese. La polizia locale di Fiumicino ha in campo otto pattuglie sia oggi, con una sorveglianza questa mattina anche al tradizionale mercato cittadino del sabato in via Foce Micina, che domani, coadiuvate da volontari di associazioni di protezione civile e forze dell’ordine in congedo che pattugliano a piedi i lungomare ed i centri cittadini, in particolare ad Isola Sacra e Fregene.

Un occhio particolare ad eventuali assembramenti fuori dai bar per l’asporto ed ad eventuali “sconfinamenti” da fuori comune, se non per motivi autorizzati dal dispositivo, così come all’utilizzo corretto delle mascherine. Da segnalare, cittadini, con mascherina per lo più indossata, che hanno approfittato della giornata gradevole per fare attività sportiva, running o passeggiate veloci sui lungomare o lungo le piste ciclabili. Ci sono anche piccoli gruppi di ciclisti amatoriali. (fonte Ansa)