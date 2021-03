Terracina, violenta rissa in centro: denunciati sei ragazzi

Terracina – Una furibonda rissa tra due gruppi di giovani. Era quanto successo a Terracina nella centralissima piazza della Repubblica, sabato scorso. La Polizia di Stato di Latina ha identificato e deferito all’Autorità Giudiziaria sei ragazzi che ne hanno preso parte.

Nell’occasione, nella zona tipica della movida terracinese, era in atto un dispositivo interforze finalizzato a contrastare gli assembramenti nel rispetto delle misure anti-Covid.

Il tempestivo intervento della Polizia del locale Commissariato di P.S. e degli agenti della Polizia Locale ha permesso di sedare rapidamente la rissa, che era scoppiata tra due gruppi contrapposti di giovani. I denunciati sono sei ragazzi del posto, di età compresa tra i 21 ed i 27 anni che ora dovranno rispondere del reato di rissa.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

