Zona rossa, a Civitavecchia le scuole restano aperte per gli alunni con disabilità

Civitavecchia – L’Assessorato alla Pubblica Istruzione di Civitavecchia ha deciso di conformarsi alle indicazioni fornite per le regioni che si trovano in zona rossa: le scuole rimangono aperte per garantire una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

“Le famiglie dei bambini con disabilità residenti nel comune di Civitavecchia non sono lasciate da sole”, afferma il sindaco Ernesto Tedesco. “Difatti, è stato possibile assicurare l’assistenza educativa in supporto alla didattica sia a scuola che a casa, grazie al personale docente e alla disponibilità del personale Aec che ha fornito il suo sostegno fin da subito, con la precisa volontà di non abbandonare le famiglie ed i bambini già seguiti a scuola. A tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questo progetto, alle famiglie che lo hanno accolto positivamente, alle dirigenti scolastiche degli istituti comprensivi cittadini, all’Ufficio Pubblica Istruzione e alla Civitavecchia Servizi Pubblici, vanno i ringraziamenti dell’Amministrazione”.

“Un ringraziamento particolare – sottolinea il Sindaco – va a tutto il personale del plesso comunale ‘Bambini di Beslan’, che già dallo scorso martedì ha avviato le attività in ‘piccolo gruppo’ tra l’entusiasmo del personale, dei piccoli alunni e delle famiglie, nonché alle educatrici dei nidi comunali, che hanno attivato un percorso di condivisione di video e attività per coinvolgere i bambini e le famiglie a distanza. Attraverso questi legami educativi a distanza, nelle nostre strutture della prima infanzia, sono state veramente messe in campo quelle ‘buone pratiche’ che ci riempiono di orgoglio!”, conclude Tedesco.

Attivato anche il servizio sostitutivo dello scuolabus per gli alunni con disabilità che ne faranno richiesta.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Civitavecchia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Civitavecchia