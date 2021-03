Fiumicino – “E’ scandaloso: a Fiumicino la disabilità non è assolutamente presa in considerazione e dunque, per chi la vive, le difficoltà sono amplificate”.

E’ quanto si legge in una breve lettera giunta alla nostra redazione da un disabile residente nel comune di Fiumicino, che prosegue criticando la situazione di strade e marciapiedi: “L’asfalto è strapieno di pericolose buche e i marciapiedi del tutto impraticabili a causa dei continui saliscendi, spesso così ripidi che rischio di ribaltarmi in avanti con la carrozzina”.

“Le forze dell’ordine mi hanno anche più volte detto che rischio la multa se circolo per strada invece che sul marciapiede (non essendo la carrozzina un’automobile)… Ma non vedo alternative visto che da via Giorgio Giorgis per accedere al mare non ci sono marciapiedi. Per quelli come me per arrivare in spiaggia non resta che il volo”, conclude.

