Canottaggio, al meeting nazionale le Fiamme Gialle vincono 5 medaglie

Piediluco – Si è concluso il 1° Meeting Nazionale di canottaggio svoltosi questo week end sulle acque del lago di Piediluco (TR). Le Fiamme Gialle hanno partecipato con 18 atleti suddivisi nelle categorie Ragazzi, Junior e Senior.

Sabato, nella prima giornata di gare, in splendida forma Matteo Sartori che nel “singolo” Senior, seppur iscritto nella categoria inferiore, conquista la terza posizione e vince l’oro per essere stato il primo “Under 23” classificato.

Medaglia d’argento in “quattro senza” Senior per Jacopo Frigerio, alla sua prima gara con i colori delle Fiamme Gialle. Il comasco classe 1998 proveniente dalla SC Lario, è entrato a far parte del sodalizio gialloverde lo scorso mese di novembre. Nelle gare “Junior” da segnalare la Finale B conquistata dal “due senza” di Jacopo Sartori e Leonardo Pecoraro, specialità scelta dal direttore tecnico Cattaneo per individuare gli atleti migliori della vogata di “punta” della categoria.

Oggi, giornata caratterizzata dal vento freddo che ha increspato il lago, splende la stella del giovane finanziere Alessandro Bonamoneta che trionfa nel “due senza” Senior con Nicolas Castelnuovo (SC Lario). Nella stessa finale, argento all’altro finanziere Jacopo Frigerio in barca con Davide Verità (CC Monate).

Ancora un’ottima prova per Matteo Sartori che nel “doppio” Senior con Lorenzo Pecorari (CLT Terni) conquista la medaglia di bronzo e si piazza al secondo posto tra gli Under 23.

Per la Sezione Giovanile settimo posto per il “doppio” Ragazzi femminile di Giulia Zaffanella e Natali Ferrieri Manoche. Nelle Finali B vittoria per il “quattro senza” Junior di Gianluca Faraci, Thomas Candido, Jacopo Sartori e Leonardo Pecoraro e per il “doppio” Ragazzi di Marco Miatello e Marco Bertazzoli.

Sempre in Finale B settimo posto per il “doppio” Junior di Leonardo Sartori e Alessandro Masi.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport