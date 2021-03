Comitato Cri Ardea, giovedì 8 aprile si potrà donare il sangue in via Laurentina

Ardea – Giovedì 8 Aprile la Croce Rossa Italiana-Comitato di Ardea organizzerà una mattinata di raccolta sangue in Via Laurentina, davanti al Comando della Polizia locale di Ardea.

Per garantire le misure di sicurezza è necessario prenotarsi chiamando o inviando un messaggio ai seguenti numeri: 334-2229751/ 328-8874529

“Voglio ringraziare i volontari della Croce Rossa Italiana-Comitato di Ardea per l’impegno che mettono nella loro attività quotidiana sul territorio di Ardea e per la determinazione con cui continuano le campagne di raccolta sangue. Come Amministrazione confermiamo il nostro patrocinio per queste campagne”, ha dichiarato in una nota l’assessore Alessandro Possidoni.

