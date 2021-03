Corsa Champions, la Lazio batte un colpo: Marusic stende l’Udinese

Udine – La Lazio vince 1-0 soffrendo fino al 95′ sul difficile campo di Udine e si rilancia nelle zone nobili della classifica, in attesa dello scontro diretto tra Roma e Napoli. Il successo arriva dopo una gara combattuta, giocata dai biancocelesti con l’antica grinta, per dimenticare il Bayern Monaco (leggi qui) e tentare di riconquistare la Champions anche quest’anno. Per l’Udinese ormai abbastanza tranquilla è uno stop un po’ inatteso dopo una serie di risultati positivi.

Il match

La Lazio è più ‘arrabbiata’ e l’atteggiamento in campo fin dal primo minuto lo dimostra. Piede sull’acceleratore e Udinese costretta ad arroccarsi di fronte alla propria area, atteggiamento che non le dispiace e che le ha consentito di fermare già Atalanta e Inter alla Dacia Arena. Questa volta però il centrocampo non fa filtro e al 10′ Luis Alberto si libera dal limite e lascia partire una conclusione che Musso devia centralmente, Immobile si avventa ma da ottima posizione spreca.

Alla mezz’ora Milinkovic si fa trovare pronto in area, la sua conclusione, deviata, termina in angolo: saranno nove quelli per la Lazio al termine della prima frazione, con 12 tiri complessivi verso la porta. Biancocelesti meritatamente in vantaggio al 37′: Luis Alberto fa velo per Marusic – dimenticato da Molina – che si accentra e lascia partire un fendente che si insacca all’incrocio.

La reazione dell’ Udinese si concretizza all’ultimo secondo dei due minuti di recupero: Stryger Larsen sfrutta un rimpallo e da pochi passi prova a superare Reina, che chiude con un grande intervento di istinto. Nell’intervallo Gotti getta nella mischia Nestorovski (al posto di Makengo) accanto a Llorente, arretrando Pereyra: la mossa è azzeccata perché dopo 3′ l’argentino serve il connazionale De Paul che dal limite lascia partire un diagonale che finisce sul palo. Al 60′ il tecnico di casa si gioca anche il jolly Okaka al posto di un inguardabile Llorente e dopo sessanta secondi Nestorovski non riesce a trovare la porta in scivolata.

Al 23′ Immobile ha la palla del ko: salta l’ultimo difensore e si presenta a tu per tu con Musso che lo ipnotizza. Sulla respinta la palla torna tra i suoi piedi, ma il tiro centra il palo esterno. Al 28′ Luis Alberto, direttamente da angolo, prova il gol dell’ anno, ma ancora Musso la toglie dal sette sul primo palo. Per l’ultimo quarto d’ora e l’assalto finale Gotti rompe gli indugi: fuori Becao, e dentro il trequartista Forestieri.

Al 43′ è proprio lui che salta il neo entrato Musacchio che lo stende: punizione dal limite. De Paul calcia, la palla, sulla respinta della barriera, torna dalle sue parti e con una rabona trova Okaka solo a due passi da Reina: alto. Ultima emozione nel recupero con Nestorovski che in girata sfiora un pareggio che sarebbe stato forse il risultato più giusto. (fonte Ansa, foto Twitter @OfficialSSLazio)