De Aliprandini chiude 11esimo in Coppa del Mondo: “Stagione entusiasmante”

Il sogno della carriera per Alexis Pinturault si materializza al termine del gigante delle Finali di Lenzerheide. Dopo una gara tiratissima e una seconda manche molto angolata e insidiosa, nel giorno del suo trentesimo compleanno, Pinturault vince la gara, la Coppa di gigante e la Coppa generale.

Lo slalom di domenica sarà la sua passerella, dopo avere battuto il giovane avversario Marco Odermatt, oggi 11esimo, e la sorte che non aveva mai visto raggiungere traguardi così importanti.

Il suo 2’15″75 vale tutto questo, e permette al francese di battere il croato Filip Zubcic per 20 centesimi e l’altro francese Mathieu Faivre, per 21. Ottima anche la gara di Luca De Aliprandini che ha messo in pista tutto ciò che aveva per cercare di salire sul podio. E’ arrivato invece un quinto posto a 64 centesimi da Pinturault e a 4 decimi dal podio. Una soddisfazione per il trentino che chiude all’11esimo posto nella classifica di specialità e che dimostra una volta di più di aver fatto un salto in avanti, dopo la vittoria della medaglia d’argento ai Mondiali di Cortina. (leggi qui)

Buona anche la gara di Giovanni Borsotti, che arriva 14/o grazie al secondo tempo nella seconda manche a 1″60 da Pinturault, risalendo tre posizioni.

La Coppa maschile si assegna con 1200 punti, quelli del francese, contro i 1093 di Odermatt e i 774 di Schwarz, mentre nella classifica di disciplina, Pinturault arriva a 700 punti contro i 649 dello svizzero e i 606 di Zubcic.

De Aliprandini: “Sono contento di aver chiuso la stagione con un quinto posto, che fa sempre bene. E’ stata una grande stagione. Ero un po’ stanco e ho fatto un po’ fatica nella prima manche. Dovrei chiudere nei sette della start list e questo è un bel passo avanti. Anche Borsotti ha fatto una bella gara, mi spiace che non ci sia Tonetti. Comunque quest’anno abbiamo fatto un passo avanti e quindi complimenti allo staff, perché è tutta gente che lavora nell’ombra. Complimenti a Pinturault perché ha dimostrato di volere la Coppa a tutti i costi ed è stato il più regolare. Ad ogni modo i primi tre/quattro sono sempre lì e io ci sono molto vicino”. (fisi.org)

(foto@fisi.org)

