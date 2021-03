Doppio Mertens, il Napoli travolge la Roma e rilancia la corsa Champions

Roma – Il Napoli vince per 2-0 sul campo della Roma nel posticipo della 28esima giornata del campionato di Serie A. Gli azzurri conquistano i 3 punti grazie alla doppietta di Mertens, che sblocca il risultato al 27′ con una punizione perfetta e concede il bis al 42′ con un colpo di testa, dopo la sponda di Politano. La Roma, alle corde dopo i primi 45 minuti, prova a reagire nella ripresa ma non riesce a riaprire il match. I giallorossi, in particolare, sbattono contro il palo al 61′, quando la conclusione di Pellegrini viene respinta dal montante. La vittoria consente al Napoli di salire a 53 punti e di proseguire la rincorsa ad un posto in Champions League. La Roma, ferma a quota 50, rischia di perdere il treno per l’Europa che conta. (fonte Adnkronos, foto Twitter @sscnapoli)