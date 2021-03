Federica Pellegrini a soli 14 centesimi dal tempo olimpico: un 100 in gran forma

Marsiglia – 53”84. Questo il tempo di Federica Pellegrini nei 100 metri stile libero. Sta cavalcando verso la qualifica alle Olimpiadi la campionessa mondiale, olimpica ed europea dell’Italia del Meravigliosi. Il nuoto ha grandi prospettive ai Giochi. Può scrivere ancora una storia straordinaria di vittorie e di medaglie.

E Federica vuole ovviamente esserne partecipe. Per acchiappare il biglietto per Tokyo nei 100 deve scendere di soli 14 centesimi. Un tempo limitatissimo. E allora a Marsiglia al Golden Tour in calendario, ha cercato il timing della gloria e la forma necessaria a scalare il podio, anche agli Assoluti di Riccione. Probabilmente il pass per Tokyo arriverà lì, anzi, dovrà evidentemente giungere dai Campionati Italiani di primavera.

La Pellegrini non ha agganciato il podio in Francia per soli 14 centesimi. Il lavoro sta andando benissimo con il suo allenatore Matteo Giunta. Oggi le altre gare e la Divina scende in vasca per i 200 metri.

(foto@deepbluemedia)

