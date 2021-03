Fiumicino, 279 i positivi al Covid oggi 21 marzo

Fiumicino – “Un leggero miglioramento si registra nei dati forniti oggi dalla Asl Rm 3 sul numero di positivi nel nostro territorio: con 17 nuovi casi rispetto a ieri e 19 guariti, la somma totale di positivi da coronavirus nel Comune si attesta a quota 279″. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Le donne colpite sono 132 – aggiunge – e gli uomini 147, l’età media è di 40 anni e il rapporto con la popolazione è di 0.34. Le località più colpite sono Isola Sacra e Fiumicino, con il 61% dei casi totali, seguite da Maccarese e Aranova entrambi al 6%, Passoscuro, Parco Leonardo e Fregene, tutte al 5%”.

“Con il parere positivo dell’Ema sul vaccino Astrazeneca è ripartita la campagna di vaccinazione in Italia – conclude Montino – che entrerà, come dichiarato dal Governo, a pieno regime dal prossimo mese. Nel frattempo è indispensabile che si seguano ancora con attenzione le indicazioni delle autorità sanitarie per la prevenzione dei contagi”.

