Nessun turista straniero alle Olimpiadi, Bach: “Decisione inevitabile”

Nessun turista straniero potrà andare in Giappone durante le Olimpiadi in programma a Tokyo dal 23 luglio all’8 agosto 2021 a causa dell’emergenza sanitaria causata dal Covid-19.

A prendere la decisione in due separate riunioni il gruppo composto dalla presidente del comitato organizzatore, Seiko Hashimoto, dalla ministra dello Sport in rappresentanza del Governo, Tamayo Marukawa, e dalla governatrice di Tokyo, Yuriko Koike; e successivamente, in un collegamento online, assieme al presidente del Comitato olimpico internazionale (Cio), Thomas Bach, e del Comitato paralimpico (Ipc), Andrew Parsons.

“Condividiamo la delusione dei tifosi di tutto il mondo e, naturalmente, le famiglie e gli amici degli atleti che stavano progettando di venire ai Giochi. Mi dispiace davvero. Sappiamo che questo è un grande sacrificio per tutti” ha detto il presidente del Comitato olimpico Thomas Bach. “Abbiamo detto fin dall’inizio di questa pandemia che avrebbe comportato dei sacrifici – prosegue il numero 1 del Cio -. Ma abbiamo anche detto che il primo pensiero è la sicurezza e ogni decisione deve prima rispettare questo“. (adnkronos)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport