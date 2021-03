A Pomezia un giardino dedicato a Norma Cossetto, Mengozzi (Pd): “Ecco le ragioni del mio no”

Pomezia – E’ polemica sul no dell’amministrazione pentastellata all’intitolazione dei giardini di via Farina (leggi qui): dopo l’intervento di Massimiliano Villani e del Comitato 10 Febbraio (leggi qui), Stefano Mengozzi, esponente del Partito Democratico di Pomezia, spiega in un post di Facebook le ragioni del suo “no”.

“Avrei fatto a meno di intervenire pubblicamente su una polemica montata ad arte dai partiti della destra – scrive Mengozzi -. Ancora di più, spiace vedere che associazioni che dovrebbero dedicarsi a tenere alto il valore della memoria si mischino con queste forze politiche. A loro, privatamente, ho già spiegato le ragioni della nostra posizione”.

Provo di nuovo a spiegare ciò che però è abbastanza chiaro riguardandosi il consiglio comunale (fortunatamente è tutto on line). Il Pd non si schiera contro le foibe né tanto meno cerca di nascondere quella tragedia. Ho citato, non a caso, le parole del presidente Mattarella. Ed anche la necessità di una revisione della toponomastica comunale”.

“Se abbiamo votato no (e lo farei ancora oggi) – conclude il Consigliere – è semplicemente perché i consiglieri della Lega hanno chiesto di intitolare al martirio un’area privata! Privata! Come se intitolassimo il giardino di casa mia”.

