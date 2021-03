Buoni spesa Covid: ecco i negozi di Nettuno che li accettano

Nettuno – L’Amministrazione Comunale di Nettuno integra la costituzione di elenco aperto agli operatori economici esercenti l’attività di commercio al dettaglio di generi alimentari e/o di prodotti di prima necessità, quali generi per l’igiene personale e della casa, presso i quali utilizzare i buoni spesa, consegnati ai soggetti beneficiari delle misure di solidarietà alimentare individuati dal Comune.

Gli esercenti che vogliono partecipare alla manifestazione d’interesse, dovranno compilare il modulo allegato al seguente link, al fine di essere inseriti nell’elenco aperto di esercizi commerciali per l’attivazione delle misure di sostegno alimentare tramite buoni spesa a favore di soggetti in condizione di bisogno a seguito dell’emergenza da diffusione del virus Covid-19.

Al momento gli esercizi commerciali che accettano i buoni spesa erogati dal Comune di Nettuno sono i seguenti:

CONAD VIA TRAUNREUT, 27

SIGMA VIA S.BARBARA, 148

SIGMA VIA ALDO MORO, 18

CONAD (Le Vele) VIA SCIPIONE BORGHESE

FARMACIA PUTERI VIA SANTA MARIA GORETTI, 124

CARREFOUR MARKET VIA TRIESTE, 78

FARMACIA SCACCIAPENSIERI VIA DELLA LIBERAZIONE, 78

FARMACIA S.M. GORETTI (Tamoil) VIA S.M. GORETTI 2

FARMACIA ROMITI PIAZZA GARIBALDI, 16

FARMACIA ORSENIGO PIAZZA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO, 4

FARMACIA SCANDELLARI PIAZZA MAZZINI, 13

FARMACIA DE BENEDETTO VIA SAN GIACOMO

FARMACIA FIERAMONTI VIA SAN GIACOMO, 147

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Nettuno

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Nettuno