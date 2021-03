Califano: “Bonus Pc esteso a tutti i comuni del Lazio”

Regiona Lazio – “Come avevamo promesso è stato esteso a tutti i Comuni del territorio regionale il “Piano voucher per le famiglie meno abbienti”, con Isee fino a 20mila euro, prive del tutto di servizi di connettività (inferiore a 30 Mbit/s). Il primo stanziamento era infatti destinato solo a determinate aree montane del Lazio”.

Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano. “Ora, grazie a un nuovo fondo ad hoc, riusciamo a rendere effettiva questa opportunità a tutte le famiglie che potranno così ottenere un contributo massimo di 500 euro per connettività, acquisto di dispositivi elettronici, tablet o pc.

Il bando sarà pubblico fra pochi giorni e sarà importante per molti ragazzi o bambini che si trovano costretti a causa delle misure per il contenimento del Covid a sperimentare la didattica a distanza. Perché il diritto all’istruzione sia davvero per tutti, nessuno escluso. Voglio ringraziare la giunta regionale, il vicepresidente Leodori e la neo assessora Lombardi per questo provvedimento sul quale abbiamo lavorato molto in questi mesi.

Purtroppo la prima delibera, vista la scarsità di risorse destinate dal Governo alla connettività, era stato destinata solo ad alcune aree della nostra Regione che più risentivano del cosiddetto ‘digital divide’. Oggi grazie allo sforzo del nostro ente, reso possibile dall’eccellente lavoro di risanamento dei conti portato avanti dal Presidente Zingaretti, possiamo finalmente aprire a tutti questa opportunità”.