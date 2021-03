Donazione sangue, De Vito (M5S): “Dalla Regione ancora nessuna campagna informativa”

Regione Lazio – “Nonostante le rassicurazioni dell’Assessore D’Amato a seguito di una mia interrogazione dello scorso gennaio, in Regione Lazio ancora non si è dato seguito ad alcuna ulteriore azione che sia mirata alla sensibilizzazione, nei confronti dei cittadini, verso la donazione di sangue”. Così, in una nota, Francesca De Vito, consigliera del Movimento 5 Stelle alla Regione Lazio.

“Oltre alle mie formali richieste di informazioni, – spiega la Consigliera – negli ultimi tempi la Regione non si è nemmeno degnata di dare risposta alle associazioni di donatori volontari di sangue che hanno sottolineato quanto importante sia, per l’aumento delle donazioni, realizzare campagne informative che non si limitino a manifestini all’interno delle strutture sanitarie. Tengo a ricordare, che tali campagne hanno un effetto positivo e provocano una immediata risposta dei cittadini. Ne è stato esempio un appello della protezione civile trasmesso in televisione durante i primi mesi della pandemia che ha ottenuto un impegno massivo di donazioni nelle successive 48 ore. E soprattutto in questo periodo in cui l’emergenza pandemica sembra non volerci lasciare, sono venuti meno tutti quei bacini importanti come scuole e uffici, in cui periodicamente le associazioni di volontari si impegnano a raccogliere donazioni”.

“Non comprendo – conclude De Vito – la necessità di continuare a spendere soldi pubblici per acquistare ciò che può essere donato e la presenza di una miopia nella programmazione e pianificazione da parte dell’assessorato alla Sanità della Regione Lazio”

