Fiumicino, continua la consegna dei pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà

Fiumicino – “Considerato il protrarsi del periodo di emergenza sanitaria , abbiamo voluto incrementare la consegna dei pacchi alimentari alle famiglie maggiormente colpite e che vivono un disagio economico. Dal 27 Dicembre 2020 al 19 Marzo 2021, con il supporto di Misericordie e Croce Rossa, che ringrazio vivamente per la loro continua disponibilità, sono stati recapitati circa 900 pacchi alimentari comunali”. Lo dichiara l’assessora alle Politiche sociali Alessandra Colonna.

“La volontà di questa Amministrazione – prosegue – è quella di essere vicina alle persone, con reale spirito di condivisione e sostegno. Nonostante il lockdown, continuiamo a fare la nostra parte in modo concreto e ben visibile. Per rispondere alle numerose richieste d’informazione che pervengono quotidianamente in assessorato, ricordo che i numeri e la email da contattare in caso di necessità sono:

· P.U.A. (Punto Unico d’Accesso): tel. 06-56484250/4251/4268/427;

· Email: pua.fiumicino@aslroma3.it;

· Segretariato Sociale: tel. 06-65210-960 il lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9 alle 12, oppure il martedì e giovedì dalle ore 9 alle 12.00 e dalle 15 alle 17 presso l’ufficio situato a Fiumicino in Piazza Gen. C.A. Dalla Chiesa 10;

· Email: segretariato.sociale@comune.fiumicino.rm.it.

Per qualsiasi altra informazione rivolgersi al centralino del Comune al numero 06-65210.245.

“Inoltre – conclude Colonna – colgo l’occasione per ringraziare a nome dell’Amministrazione Comunale anche tutte le associazioni, i comitati, gli enti religiosi, le aziende e i privati cittadini che in modo autonomo e gratuito supportano in varie maniere coloro che in questo storico momento vivono una situazione di grave disagio. Sono queste le azioni che di fatto contribuiscono alla crescita di una comunità solidale, capace di far vivere tutti in un modo un po’ più sereno”.