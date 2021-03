L’Italia ai quarti con la Corea del Sud: doppia sfida a squadre

Kazan – L’Italia è attesa da una doppia sfida con la Corea del Sud nella giornata conclusiva, prevista per domani, della tappa di Kazan del circuito di Coppa del Mondo di spada.

I tabelloni delle gare a squadre, infatti, vedranno sia la squadra azzurra di spada maschile che quella di spada femminile, affrontare le compagini portacolori della Corea del Sud, negli assalti dei quarti di finale.

E’ questo l’esito della giornata di questo lunedì in terra russa, dedicata ai primi turni dei tabelloni delle gare a squadre.

Nella spada femminile, l’Italia ha staccato il pass per i quarti e dunque tornerà in gara domattina (ore 8.00 italiane) per affrontare la quotata Corea del Sud nel match che vale l’accesso in semifinale. Il quartetto azzurro composto da Mara Navarria, Rossella Fiamingo, Federica Isola ed Alberta Santuccio, ha vinto il match degli ottavi di finale contro la Svizzera col netto punteggio di 45-34.

In campo maschile, l’Italia ha superato la Danimarca col punteggio di 45-37 nel match che è valso l’accesso ai quarti di finale. Enrico Garozzo, Gabriele Cimini, Andrea Santarelli e Marco Fichera torneranno dunque in pedana domattina per sfidare i portacolori sudcoreani.

(foto@AugustoBizzi)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport