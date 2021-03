Milano Cortina 2026, Compagnoni Ambassador: “I nostri Giochi di valore per il mondo”

Roma – L’ex campionessa di sci Deborah Compagnoni sarà Ambassador di Milano-Cortina 2026, insieme con Federica Pellegrini e Alberto Tomba (leggi qui). “Porterò l’immagine positiva delle nostre Olimpiadi nel mondo”, ha detto a Fabio Fazio nella sua partecipazione a ‘Che Tempo che fa’.

“Le emozioni che non dimenticherò mai sono quelle Olimpiche“, ha aggiunto Compagnoni, che parlando dei due loghi in lizza per diventare quello ufficiale ha detto di preferire ‘Futura’ a ‘Dado’. (Ansa).

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport