Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Il flusso di aria fredda nordorientale che affluisce da giorni sul Mediterraneo centrale e l’Italia continuerà anche con l’inizio della prossima settimana, seguitando a penalizzare le stesse regioni. Se il weekend si chiuderà con il Sud Italia e parte del Centro penalizzati dai suoi effetti, con tempo instabile e neve a bassa quota, anche i primi giorni della primavera manterranno lo stesso trend. Al Nord e sul medio-alto versante tirrenico sarà più soleggiato ma con clima piuttosto rigido e gelate tardive anche in pianura.

METEO LUNEDI’ 22 MARZO. Precipitazioni più frequenti tra Sicilia e Calabria, nonché su Abruzzo, Molise e ancora tra Lucania e Puglia, a carattere nevoso fino a quote collinari lungo l’Appennino, dai 700-1000m sui Monti Nebrodi e l’Aspromonte. Nuvolosità irregolare sul resto del Sud, specie lungo le coste campane e verso le Marche con tempo un po’ più asciutto; soleggiato invece al Nord e sul medio versante tirrenico. Clima freddo e ventoso per correnti di Bora e Grecale. Gelate tardive fino in pianura al Nord e nelle valli del Centro.

METEO MARTEDI’ 23 MARZO. Variabilità un po’ più asciutta al Sud, salvo ultimi residui fenomeni più probabili tra bassa Calabria e Sicilia, nonché tra Abruzzo, Molise e dorsale campano-lucana. Fiocchi di neve ancora possibili fino a quote basse. Tempo soleggiato altrove. Temperature in rialzo nei valori massimi al Nord e sul versante tirrenico; ancora qualche gelata nottetempo fino a fondovalle. Clima sempre molto ventoso al Centrosud per forte vento di Grecale.

Evoluzione meteo Lazio

LUNEDI’: Giornata nel complesso soleggiata e dal clima freddo e ventoso sulle regioni del medio Tirreno. Da segnalare solo qualche sporadica precipitazione sull’Appennino Umbro-Laziale a confine con le Marche, nevose a partire dai 500-600m tra mattina e primo pomeriggio. Temperature in ulteriore calo con possibili gelate nelle valli, clima diurno più mite grazie al soleggiamento. Venti moderati da nordest, con ulteriori rinforzi su crinali, coste, Amiatino e alto Lazio. Mare molto mosso.

MARTEDI’: la circolazione fredda e depressionaria si allontana dalle regioni centrali tirreniche, favorendo una giornata stabile e in prevalenza soleggiata su Toscana, Umbria e Lazio. Temperature stazionarie, clima freddo al mattino con possibili gelate anche in pianura, più mite di giorno. Venti di Grecale con rinforzi su Umbria e alto Lazio. Mari da poco mossi a mossi.

Commento del previsore Lazio

Con l’inizio della nuova settimana la circolazione fredda si allontana verso levante, contestualmente a un rinforzo dell’alta pressione. Ne consegue che il tempo sarà ben soleggiato sulle Toscana, Umbria e Lazio, almeno fino a giovedì. Il clima risulterà ancora freddo al primo mattino mentre di giorno sarà più mite. Un cambiamento del tempo sarà possibile verso il fine settimana, quando attendiamo più nubi e anche il ritorno di qualche pioggia, specie sulla Toscana.

Fonte: 3B Meteo