Passoscuro, party abusivo in casa: multati 9 giovani tutti senza mascherina

Fiumicino – I Carabinieri della Stazione di Passoscuro sono intervenuti presso un’abitazione del posto dove erano stati segnalati schiamazzi. Infatti i militari hanno sorpreso 9 giovani dove avevano organizzato una festa privata abusiva. I militari dopo avere identificato i presenti li hanno sanzionati poiché non indossavano le mascherine, non hanno rispettato il distanziamento e infine per non avere osservato le misure relative agli spostamenti in zona “rossa”.

