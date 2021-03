Positivo al Covid-19 viola la quarantena: sorpreso per le strade di Santa Marinella

Santa Marinella – L’attività di prevenzione e repressione dei reati predisposta dai Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia prosegue senza soluzione di continuità e nel week-end sono stati rafforzati i servizi di controllo del territorio su tutto il litorale. Nello specifico, i militari della Stazione di Santa Marinella hanno deferito in stato di libertà un cittadino del luogo ai sensi dell’art. 4 D.L. 19/2020. Lo stesso è stato individuato fuori dalla sua abitazione nonostante sottoposto alla quarantena per riscontrata positività al Covid-19.

Sempre a Santa Marinella, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un 46enne del luogo, noto per i numerosi trascorsi, per il reato di reiterata guida senza patente. Infatti i militari hanno riconosciuto l’individuo che si aggirava per le vie di Santa Marinella a bordo di uno scooter e lo hanno seguito fino a casa, dove ha tentato di far perdere le proprie tracce. Lo stesso è stato però fermato e denunciato poiché, al termine degli accertamenti, è risultato sprovvisto del titolo di guida perché revocato e denunciato per ben quattro volte per lo stesso reato.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

