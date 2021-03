Raccolta punti PAYBACK: cos’è, cosa offre e perché funziona

Nella ormai infinita schiera di programmi fedeltà, diventati uno dei meccanismi più utilizzati dai brand per premiare i propri clienti più fedeli, uno in particolare ha la capacità di distinguersi dalla massa: il programma PAYBACK. In un mondo che corre sempre più verso il digitale, PAYBACK appare l’ideale per semplicità e comodità. Si tratta di un programma fedeltà multipartner che, a fronte di un’unica fidelity card, permette al consumatore di poter fare spese presso 200 e più Partner, accumulando punti da convertire in premi, buoni sconto e gift card. La raccolta punti PAYBACK è l’ideale per entrambe le parti coinvolte: da un lato, le aziende che vi aderiscono hanno la possibilità di aumentare la propria fetta di clienti e di ottenere la loro fiducia; dall’altro i consumatori, che possono premiarsi, risparmiare e ottenere vantaggi semplicemente usando la stessa carta fedeltà presso più Partner.

Raccolta punti PAYBACK: tra carta fedeltà, saldo punti e premi

Per partecipare al programma PAYBACK bisogna essere muniti di carta fedeltà apposita. Questa è completamente gratuita, e per ottenerla servono pochi click: basta recarsi sul sito o sull’App PAYBACK ed iscriversi al programma. La carta può essere utilizzata sia fisicamente, nei punti vendita dove si effettuano acquisti, che online. Il sistema della raccolta punti è altrettanto semplice: questi si possono accumulare per ogni singolo acquisto effettuato presso i Partner PAYBACK, sia nei negozi fisici che negli store digitali. Talvolta è possibile accelerare la propria raccolta punti sfruttando degli appositi coupon che, se attivati prima di fare shopping, permettono di accelerare la raccolta punti sul proprio saldo. Ma i coupon non sono l’unico modo per ottenere punti più velocemente del solito. La raccolta punti PAYBACK, infatti, è dinamica e non stanca: in determinati periodi il programma si arricchisce di diverse iniziative che stuzzicano continuamente l’attenzione dei consumatori, permettendo loro di raggiungere il numero di punti esatti per riscattare il premio che preferiscono. Gli stessi premi non sono sempre uguali nel tempo: il catalogo PAYBACK si aggiorna di continuo e le novità si possono consultare direttamente dall’app.

Raccolta punti PAYBACK: quanto dura, App e partner coinvolti

L’App PAYBACK rappresenta un po’ il cuore di tutto il meccanismo. Disponibile sia per dispositivi Android che iOS, questa ha diverse funzioni: oltre a mostrare il catalogo e i dati della propria carta fedeltà digitale, può essere sfruttata per tenere sempre a portata di mano il proprio saldo punti o per attivare dei coupon molto più facilmente. Con i punti si possono anche richiedere, in alternativa ai premi, buoni sconto da usare presso alcuni Partner del Programma. I brand coinvolti nel Programma provengono dai più diversi settori: dai supermercati (Carrefour) ai distributori di carburante (Esso), dall’abbigliamento sportivo (Nike) ai servizi in streaming (Dazn), passando per viaggi (Italo) e informatica (Hp). L’attuale raccolta punti PAYBACK è partita il 1° febbraio 2020 e finirà il 31 dicembre 2022. I premi dal catalogo però, così come i buoni sconto e le gift card, si potranno riscattare fino al 31 gennaio 2023.