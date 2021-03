Regione, Zingaretti e Valeriani visitano il cantiere nel Piano di zona di Massimina

Regione Lazio – Questa mattina, 22 marzo 2021, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e l’assessore regionale all’Urbanistica e alle Politiche abitative, Massimiliano Valeriani, hanno fatto un sopralluogo nel cantiere del Piano di zona di Massimina, nel Municipio XI, dove la Regione e Astral hanno avviato i lavori per il completamento della rete viaria, della pavimentazione stradale, dei marciapiedi e della segnaletica. L’intervento rientra nel programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nei diversi piani di zona delle periferie di Roma. In particolare, il primo lotto di lavori sta interessando i quartieri di Settecamini-Casal Bianco, Monte Stallonara e Massimina per un investimento complessivo di circa 3,5 milioni di euro per il completamento delle opere pubbliche.

Nei prossimi mesi verranno aperti i cantieri anche nel secondo lotto di interventi, che riguarderanno i Piani di zona di Castelverde nel Municipio VI, di Torresina 2, Colle Fiorito e Piansaccoccia nel Municipio XIV e di Cesano nel Municipio XV per la realizzazione di vasche di laminazione, l’adeguamento del sistema fognario e la sistemazione della rete stradale e dei marciapiedi con un importo totale di oltre 18,5 milioni di euro.

“Abbiamo avviato i cantieri per il completamento dei piani di zona in molti quadranti della città di Roma con un investimento di circa 56 milioni di euro – dichiara il presidente Nicola Zingaretti -. Si tratta degli interventi del secondo Peep, il Piano di edilizia economico popolare, in cui molte opere pubbliche sono rimaste incompiute. Ora è la Regione Lazio, dopo la firma del protocollo di intesa con il Comune di Roma, a realizzare i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria che mancano da circa 15 anni”

“Nei Piani di zona verranno realizzate anche opere di ristoro urbano per valorizzare il decoro e migliorare la qualità della vita nelle periferie di Roma – aggiunge Massimiliano Valeriani, assessore regionale all’Urbanistica e alle Politiche abitative- . Tra i servizi più richiesti dai residenti ci sono parchi giochi per bambini, aree riservate ai cani, arredi urbani per la socializzazione, come panchine, gazebi e zone ristoro, pensiline per offrire protezione agli utenti del trasporto pubblico locale, collegamenti pedonali alle stazioni ferroviarie limitrofe, piste ciclopedonali e impianti di videosorveglianza per evitare il problema delle ‘discariche abusiv’, oltre che per la sicurezza degli abitanti”.

