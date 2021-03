Terracina, beccato con hashish e marijuana: nei guai un 20enne

Terracina – Nella giornata di ieri, 21 marzo, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile, a conclusione di attività finalizzata alla prevenzione e al contrasto di reati in materia di stupefacenti hanno deferito all’autorità giudiziaria in stato di libertà un 20enne di nazionalità bulgara che sottoposto a perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di 18,50 grammi di hashish e 1,18 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento della droga.

Lo stupefacente e il materiale rinvenuto sono stati sequestrati.

