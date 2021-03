Torvaianica, schiaffi e pugni alla convivente davanti ai figli minori

Pomezia – I Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato un uomo di 46 anni originario di Roma, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia nei confronti della propria convivente.

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Stazione di Torvajanica sono intervenuti presso un’abitazione dove una donna, approfittando della temporanea assenza del compagno da poco uscito di casa, ha deciso di richiedere l’intervento dei militari dopo l’ennesimo episodio di violenza domestica.

L’uomo, infatti, poco prima, in presenza dei loro figli minori, nel corso di una lite aveva aggredito la giovane strattonandola e colpendola più volte con schiaffi e pugni, cagionandole alcune escoriazioni e contusioni.

Ricostruita la vicenda il 46enne è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa di giudizio direttissimo dinanzi al Tribunale di Velletri.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Pomezia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Pomezia