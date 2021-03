Anzio, ultimato il restyling integrale di via Paolini

Anzio – Ultimato il restyling integrale della storica via Paolini, ad Anzio, con la realizzazione dei nuovi marciapiedi e con la posa in opera di circa 2.800 metri quadri di pregiata pavimentazione.

Nella giornata di ieri, 22 marzo, si sono infatti conclusi gli interventi per la realizzazione del nuovo manto stradale. “Il completamento del restyling di via Paolini – ha spiegato il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici, Danilo Fontana – si aggiunge ai lavori in corso per la valorizzazione della Riviera Mallozzi, per la sistemazione dell’ultimo tratto della litoranea Ardeatina e di viale Severiano, insieme alle numerose opere pubbliche che abbiamo inserito nel piano 2020 ed in quello triennale”.

