Ardea, l’annuncio di Maurice Montesi: “Torno in Fratelli d’Italia”

Ardea – “E’ con immenso piacere e con orgoglio che posso, finalmente, annunciare oggi il mio ritorno tra le fila del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia”. Lo rende noto in un comunicato stampa il Consigliere Maurice Montesi, che a dicembre aveva lasciato FdI per entrare nel gruppo Misto (leggi qui).

“Come dichiarai a dicembre scorso – prosegue Montesi – quella di lasciare Fratelli d’Italia per approdare nel gruppo Misto, fu una decisione obbligata, ma soprattutto sofferta e medita a lungo. Decisione che fu inevitabile per condizioni che non mi garantivano più la possibilità di lavorare in tranquillità. Ringrazio i miei colleghi di partito e consiglieri, Raffaella Neocliti, Edelvais Ludovici, Riccardo Iotti e il coordinatore di Ardea Fabrizio Cremonini, che hanno continuato a starmi vicino in questa fase di ‘stand-by‘ e per essersi prodigati, affinché potessi rientrare al più presto, una volta chiariti alcuni dettagli con la dirigenza del partito“.

“Ho sempre pensato – continua Montesi – che un’attività politica coesa, condivisa e in sintonia con le linee nazionali dettate dal nostro gruppo, Fratelli d’Italia, debba e possa essere sinonimo di successo per il nostro partito e per il territorio di Ardea. E in questa fase dove mi sono preso una ‘pausa‘ per riflettere e chiarire su alcune dinamiche relazionali e comunicative che erano state innescate da non so bene chi e poi, risolte attraverso il dialogo e l’unione degli intenti politici che sussistono tra me e la dirigenza del partito, ho comunque continuato a lavorare per il territorio e per tutte quelle persone che sono il motore trainante della politica e senza le quali la stessa non avrebbe senso di esistere, ovvero, i cittadini“.

“Sento anche il dovere ma soprattutto il piacere – conclude il Consigliere – di ringraziare l’On. Marco Silvestroni, il Consigliere dell’Area Metropolitana, Giovanni Libanori, persone che, insieme ad altre si sono rese disponibili affinché si potessero superare le criticità sorte per meri aspetti di natura comunicativa e relazionale e non politica ma che, senza il loro intervento non avrebbero avuto un risvolto positivo. E con senso di appartenenza alla bandiera del nostro partito, che incarna i principi di sovranità popolare, libertà, democrazia, giustizia, è con grande orgoglio che annuncio il mio rientro nel gruppo di Fratelli d’Italia“.

