Civitavecchia, scoperto con 110 grammi di cocaina e 6 anabolizzanti: arrestato pusher

Civitavecchia – Nascondeva 110 grammi di cocaina e 6 confezioni di testosterone. L’uomo, un 29enne con precedenti, è stato scoperto dai Carabinieri della Stazione di Civitavecchia Principale, che hanno effettuato una attività antidroga che ha consentito di trovare l’importante quantitativo di sostanza stupefacente, del peso complessivo di 110 grammi di cocaina, suddiviso in due involucri, e la somma contante di 1930 euro, verosimile provento dell’illecita attività, nonché di 6 confezioni di sostanze anabolizzanti del tipo testosterone.

Lo stupefacente è stato sequestrato e terminati gli accertamenti il pusher è stato arrestato e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

