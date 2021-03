Covid e impianti chiusi, Barelli: “Si intervenga subito o lo sport muore”

Roma – “Le società sportive sostituiscono lo Stato da trent’anni senza alcuna finalità lucrativa. Gli impianti sono chiusi da oltre un anno. Urge un intervento di sostegno concreto altrimenti lo sport finisce e si ferma l’attività motoria dei cittadini italiani“. Così il presidente della Federnuoto, Paolo Barelli, deputato di Forza Italia, è intervenuto alla Camera durante le intenzioni di voto sul decreto sull’organizzazione e il funzionamento del Coni.

Barelli ha anche promosso un ordine del giorno con cui la Camera impegna il Governo “ad individuare le modalità di apertura di palestre, piscine e impianti sportivi in genere nelle regioni classificate come zone gialle, nel rispetto delle indicazioni in materia di distanziamento e di adozione delle misure necessarie a garantire il contenimento del contagio“.

“A causa dell’emergenza da Covid-19, da marzo 2020 – si ricorda nell’ordine del giorno – è stata chiusa gran parte degli impianti sportivi utilizzati per l’attività di base e per gli atleti, e gli operatori del settore sono tra i più colpiti“. “Appare fondamentale – rileva sempre l’ordine del giorno – riconoscere il valore sociale e culturale che lo sport rappresenta e diffonde“. (Ansa)

(foto@deepbluemedia)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport