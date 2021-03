Droni e satelliti per proteggere la Pineta di Castel Fusano da incendi e vandali: il progetto

Ostia – “Con questo progetto, oggi Roma entra nel futuro”. E’ con queste parole che Virginia Raggi, sindaca di Roma, ha presentato oggi, 23 marzo, il nuovo piano per la sicurezza e il controllo della Pineta di Castel Fusano.

Droni, satelliti e sensoristica per intercettare anche il più piccolo principio di incendio, che faranno partire l’allarme dopo soli 180 secondi: è questo il progetto con cui Roma Capitale, in collaborazione con Leonardo, punta a difendere uno dei più importanti polmoni verdi della Capitale.

Partirà quest’estate, fra giugno e luglio, e la fase sperimentale avrà durata di circa un anno. “Si potrà controllare tutto ciò che accade all’interno della pineta – spiega la sindaca Raggi -. Si tratta di un sistema di controllo integrato che consentirà di monitorare la nostra pineta 24 ore su 24 e proteggerla da incendi e vandalismo“.

“Tra il 2017 e il 2018 – ha ricordato Raggi -, purtroppo, un incendio ha devastato oltre 100 ettari della pineta”. Il più grande incendio dopo quello del 2000, che ne rase al suolo circa il 30%. “E’ un luogo altamente penetrabile e di difficile controllo, almeno con i mezzi tradizionali: per questo – ha sottolineato – abbiamo deciso di iniziare ad utilizzare queste nuove tecnologie”.

Le più avanzate tecnologie dello spazio, dunque, saranno al servizio della Pineta di Castel Fusano, con un progetto sperimentale che potrebbe destare l’attenzione di tutta Europa e divenire presto un punto di riferimento per la prevenzione degli incendi boschivi e non solo.

