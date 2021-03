Ferragnez, è nata Vittoria: boom di like per la foto della piccola su Instagram

Roma - Chiara Ferragni e Fedez annunciano la nascita di Vittoria, la seconda figlia. L'influencer e il cantante hanno pubblicato sui rispettivi profili Instagram la foto della bimba, appena nata, tra le braccia della mamma. La piccola tiene un dito del papà. In pochi minuti il post ha raggiunto il milione di like, con commenti e auguri dei follower, dai tradizionali 'congratulazioni' e 'benvenuta' ai più originali 'più bella non potevi farla'.

Vittoria, il cui nome è rimasto segreto fino a oggi (ma a Sanremo era trapelato che l’iniziale sarebbe stata la lettera ‘V’), è nata a Milano, tre anni dopo il fratellino Leone, che lo scorso 19 marzo ha festeggiato il suo compleanno.

La figlia della coppia più social d’Italia dovrebbe essere nata al termine della gravidanza, al contrario di Leone che è nato in anticipo a Los Angeles. Come il fratello, la piccola avrà entrambi i cognomi, quello della madre e quello del padre. (fonte Adnkronos)